Angelina Jolie sarà Maria Callas

Sono molte le attrici che hanno interpretato negli anni, Maria Callas: "quasi una persona immortale incarnata nell'arte lirica. E' stata per il canto quello che Toscanini è stato per la direzione d'orchestra", la definizione del maestro Riccardo Muti. Dotata di "tre voci", si disse di lei, per la sua eccezionale estensione vocale. Inoltre, la lirica, grazie alla Callas, tornò a essere arte popolare, colonna sonora delle nostre vite, business.

Oltre che per la tecnica superlativa, la Callas è ricordata per la maestria, mai vista fino ad allora su un palcoscenico, nel fondere canto e recitazione. Ora a prestarle il volto è Angelina Jolie nel film "Maria" del registra Pablo Larraín. La pellicola, basata su resoconti veri, "racconterà la storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante lirica del mondo, rivissuta e immaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi del 1970", riporta un comunicato pubblicato dal magazine People.

La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight, lo stesso interpellato dal regista produttore cileno per "Spencer", il film del 2021 con Kristen Stewart nei panni della principessa Diana. Per Larraín, infatti, si tratta di un nuovo biopic, dopo "Jackie" del 2016, interpretato da Natalie Portman nei panni di Jacqueline Kennedy Onassis.

Angelina Jolie è elettrizzata per il nuovo ruolo: "prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e l’eredità di Maria. Darò tutto il possibile per affrontare la sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare di più della storia della Callas, con lui e, con la sceneggiatura di Steven Knight, è meraviglioso". Del resto anche Larraín è entusiasta di avere la Jolie nel suo cast: "poter combinare le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l’opera, è stato un sogno tanto atteso e, fare questo con Angelina, un’artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un’opportunità affascinante. Un vero dono".

