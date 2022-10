Priscilla Presley: arriva il film

A Toronto stanno per cominciare le riprese del biopic su Priscilla Presley, "la Maria Antonietta dei Sixties", spiega la regista Sofia Coppola, nel parlare del progetto basato sul libro di memorie della moglie di Elvis Presley, "Elvis and Me", pubblicato nel 1985. Lei aveva solo 14 anni e viveva in Germania quando incontrò a una festa l’allora ventitreenne Elvis. Era il 1959. Il cantante colpito dalla sua avvenenza cominciò un corteggiamento pluriennale, mentre i severi genitori di Priscilla cedettero con riluttanza alla perseveranza della star.

Priscilla alla fine si trasferì nella tenuta di Graceland, sposò Elvis nel 1967 e l'anno successivo nacque Lisa Marie. Il divorzio, nel 1973. Dopo la morte del "re del rock", Priscilla ha trasformato Graceland in un’attrazione turistica. Parlando della protagonista, la filmmaker ha aggiunto: "Sono entusiasta all’idea di poter scavare nelle radici dello stile americano, perché Priscilla è la quintessenza dell’icona glamour. Sono stata da sempre interessata alla sua storia e a quel tipo di prospettiva, perché ho pensato a cosa potesse significare crescere da adolescente all’interno di Graceland. Ha attraversato diverse fasi della crescita di una donna in un ambiente amplificato, così come ha fatto Maria Antonietta".

Quasi in contemporanea con l'avvio delle riprese Sofia Coppola si è ufficialmente iscritta a Instagram, anche se difficilmente la regista premio Oscar posterà selfie perché, ha dichiarato di recente: "preferisco di gran lunga stare dietro la macchina da presa. Appartengo a una generazione che crede ancora nell'opportunità di mantenere un certo alone di mistero". Tuttavia, si è resa subito conto che attraverso i social avrebbe potuto offrire ai fan uno sguardo sul suo processo creativo. Del resto, racconta: "adoro le fasi di realizzazione di un film e vedere come tutto prende forma. Così, ho voluto condividere alcuni aspetti con chiunque fosse interessato al mio lavoro".

