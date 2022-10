Julia Roberts: la bellissima risposta a chi le proponeva il botox

Tra tante celebrità disposte a tutto per rallentare i segni del tempo (il caso più eclatante è purtroppo quello di Madonna), fanno davvero notizia le star che invece preferiscono dire no al botoxe alle operazioni invasive di chirurgia plastica.

Tra loro c'è Julia Roberts, 54 anni, che ha raccontato al magazine Marie Claire Australia della sua conversazione recente con un dermatologo. "Il dottore ha guardato il profilo del mio viso", ha rivelato Julia "e ha detto 'Oh', fermandosi proprio davanti alla mia bocca. Poi mi ha chiesto: 'Vuole che riempia?'. E io: 'Cosa vuol dire? Riempire cosa?'". Il medico intendeva riempire col filler i segni d'espressione intorno al celebre sorriso della Roberts. Che ha risposto: "Sa quante bellissime storie ci sono dietro quel sorriso? Quante risate? Quante meravigliose cene e incontri?". Una grande risposta per dire no al botox.

E anche Jamie Lee Curtis, 63 anni, ha avvertito circa l'uso eccessivo della chirurgia plastica. Durante il talk show Today, ha parlato del il consiglio dato alle figlie Annie, 35 anni, e Ruby, 26.. Jamie Lee ha detto loro: "Non fate casini con il vostro volto. Parlo per esperienza. Io ho provato le procedure antiage. Non hanno funzionato. E tutto ciò che vedo sono persone ossessionate da questi trattamenti". La Curtis aveva anche affermato dichiarato alla rivista economica Fast Company: "Una volta che hai fatto casini con la tua faccia non hai più modo di tornare indietro".

(Foto Getty Images)