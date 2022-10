Russell Crowe protagonista alla Festa del Cinema di Roma

E' Russell Crowe a conquistare i fan alla Festa del Cinema di Roma. L'attore, celebre per aver interpretato il film "Il gladiatore", è adesso stato insignito in Campidoglio, dal sindaco Gualtieri in persona, di una targa in argento per essersi fatto Ambasciatore di Roma nel mondo.

Embed from Getty Images

Crowe è stato invitato nell’ambito di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema. L'attore ha presentato la sua opera seconda da regista, il film "Poker Face", una storia thriller dai profondo risvolti umani. Nel film Crowe è un abilissimo giocatore d'azzardo, che si trasforma in un vero boss.

Sul red carpet, ad attrarre gli sguardi, è stata la coppia romantica formata da Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, giovane e talentuoso attore figlio di Sergio e Margaret Mazzantini.

Embed from Getty Images

(Foto Getty Images)