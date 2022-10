Brad Pitt confessa cosa lo ha salvato dopo la rottura con Angelina Jolie

Fu un volo su un aereo privato a mandare definitivamente in frantumi l'amore e il matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Durante quel volo galeotto, nel racconto della Jolie, Brad Pitt perse il controllo e diventò estremamente violento verso di lei e verso i loro figli. Comunque siano andate le cose, da allora la coppia si ruppe. E Brad iniziò a fare i conti con il fallimento del suo matrimonio.

Adesso l'attore ha raccontato, in un'intervista al Financial Times, come è venuto fuori da quel periodo buio e cosa l'ha aiutato a superarlo. Pitt fece visita a due dei suoi amici più cari, il musicista Nick Cave e l'artista Thomas Houseago. Tutti e tre, per motivi differenti, stavano attraversando un periodo di grande dolore.

"La nostra disperazione comune alla fine divenne tragicomica", ricorda Brad "e da quel dolore nella mia vita nacque come una fiamma di gioia: avevo sempre desiderato essere uno scultore. Avevo sempre voluto provarci".

Così, Pitt usò l'arte come metodo di introspezione: "guardavo alla mia vita e mi concentravo sui miei errori, su quanto ero complice dei fallimenti nelle mie relazioni, dove avevo sbagliato i miei passi... è stato come avere finalmente un esame totale di me stesso, in totale, brutale onestà, prendendomi le responsabilità dei dolori che ho provocato agli altri".

Adesso Brad Pitt ha anche esposto le sue opere alla Sara Hilden Art Museum, a Tampere, nell’ambito di collettiva dell’artista britannico Thomas Houseago, insieme a una serie di ceramiche del musicista australiano Nick Cave.

E al New York Times ha rivelato: "E' davvero liberatorio esporre i lati peggiori di se stessi. Nel farlo, c'è un grande valore". Inoltre: "ho capito che devo continuare il mio cammino col dolore che ho provato, e anche con la gioia, e la bellezza".

(Foto Getty Images)