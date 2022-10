Angela Lansbury: i suoi migliori momenti musicali

Angela Lansbury, amata da milioni di fan per la sua interpretazione del telefilm "La signora in giallo", è scomparsa all'età di 96 anni. La Lansbury aveva interpretato anche moltissimi film, tra cui "La lunga estate calda" (1958), con Paul Newman e Orson Welles, "Pomi d'ottone e manici di scopa" (1971), "Assassinio sul Nilo" (1978), con Peter Ustinov, Bette Davis e David Niven, "Assassinio allo specchio" (1980), nel ruolo di Miss Marple.

Inoltre, l'attrice era anche una notevole cantante. Ecco i suoi migliori momenti musicali.

Beauty and the Beast

The Age of Not Believing da "Pomi d'ottone e manici di scopa"

Bosom Buddies dal musical "Mame"

Not While I’m Around da "Sweeney Todd"

