Julia Roberts confessa che preferisce essere una madre felice piuttosto che una diva del cinema

Julia Roberts ha parlato a lungo del suo privato durante un'intervista nel corso del programma della CBS Sunday Morning.

L'attrice ha rivelato che più che essere una diva del cinema, preferisce essere una moglie e madre felice. Sposata con danny Moder, ha tre figli: i gemelli Hazel e Phinnaeus di 17 anni e Henry, di 15.

"Quando non lavoro, faccio a tempo pieno la casalinga. Non è che siano rose e fiori ogni giorno, ma mi dà davvero tanta felicità occuparmi della casa e della famiglia", ha affermato Julia. "essere attrice non mi ha mai ossessionata, E' stato un sogno che si è realizzato, ma non è certo l'unico... La cosa migliore che ho realizzato è la vita che ho costruito con mio marito e con i nostri figli. Arrivare a casa alla fine della giornata, felice, da loro".

La Roberts ha anche spiegato come mantiene sempre vivo il rapporto con il marito: "Ci scriviamo sempre tante lettere d'amore... la prima che lui mi ha scritto, lunga ben 7 pagine, la conservo e un giorno la mostrerò a Hazel.

