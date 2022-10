Gwyneth Paltrow festeggia i 50 anni in Umbria

La diva di Hollywood e imprenditrice Gwyneth Paltrow ha scelto di festeggiare il suo cinquantesimo compleanno in Italia.

Nata il 27 settembre del 1972, l'attrice di "Shakespeare in Love" per l'occasione si è regalata un momento di relax in Umbria, con familiari e amici, tra cui Cameron Diaz.

Sul canale Instagram ufficiale della star sono stati pubblicati diversi scatti e video. Con i tanti follower Gwyneth ha condiviso anche la sua avventura ad un casello autostradale automatico del nostro belpaese con le istruzioni rigorosamente in italiano. La voce registrata invita il cliente a inserire la carta, e l'attrice va nel pallone. In verità solo per qualche minuto. Ma le sue espressioni sono esilaranti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Poi tutto va come deve andare, riesce a pagare con la carta di credito e riparte più soddisfatta e felice di prima. Destinazione? Castello di Reschio, a Lisciano Niccone dove ha alloggiato.

A chi le ha chiesto quale regalo si è fatta per il suo mezzo secolo ha risposto con grande consapevolezza: "Accetto i segni e la pelle flaccida, le rughe. Accetto il mio corpo e lascio andare via il bisogno di essere perfetta, apparire perfetta, sfidare la gravità, sfidare la logica, sfidare l'umanità. Accetto la mia umanità". Un bel traguardo d'età raggiunto con allegria, garbo e freschezza. Happy birthday Gwyneth!

(Foto Getty Images)