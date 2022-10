Andie McDowell sfila a Parigi fiera dei suoi bellissimi capelli grigi

Andie MacDowell ha sfilato durante la Parigi Fashion Week destando davvero scalpore.

L'attrice, che adesso ha 64 anni, era davvero affascinante e fiera della sua massa imponente di lunghi riccioli. Grigi.

La McDowell aveva già rivelato come, durante la pandemia, avesse deciso di accettare con grazia i capelli grigi, smettendo di colorare con la tinta le radici della sua chioma. "Ho 64 anni", aveva affermato "e questo è il tempo della mia vita. Sto per avere una chioma d'argento. E voglio provare cosa significhi... Con il passare del tempo, anche il girovita si fa più largo. E io ho avuto tre figli. Cerco dunque di amare sempre ogni parte del mio corpo, anche se non è facile".

L'attrice ha anche rivelato che i suoi agenti le avevano detto esplicitamente di continuare a tingersi i capelli perché non era ancora arrivato il momento di averli grigi. Ma la McDowell non ha avuto dubbi: "ho detto loro che avevano torto. E che sarei stata molto più forte se avessi accettato il mio vero aspetto".

