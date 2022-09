Johnny Depp e Amber Heard: anche un film sulla loro storia

E' pronto per arrivare nelle sale cinematografiche mondiali "Hot Take: The Depp/Heard Trial", diretto da Sara Lohman. È il primo film-fiction che racconta la lunga battaglia legale tra l'attore Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard. Un assaggio di quello che si vedrà è stato pubblicato nel trailer, che arriva solo quattro mesi dopo il pronunciamento del verdetto sul processo per diffamazione che ha visto la coppia nelle copertine di tutti i giornali per molto tempo, diventando di fatto un perfetto caso mediatico.

Nei panni degli ex coniugi ci sono gli attori Mark Hapka e Megan Davis. Nel cast anche Mary Carrig nel ruolo dell'avvocato Elaine Bredehoft e Melissa Marty nelle vesti del legale Camille Vasquez. Il trailer presenta alcuni dei momenti più salienti di questo processo, partendo dal primo giorno di udienza con i fan arrivati da ogni parte degli Stati Uniti accampati fuori dalle aule di giustizia. Appare pacato e geloso allo stesso tempo Depp, angosciata e arrabbiata la Heard. La sentenza ha dato ragione al Pirata dei Caraibi. Dove sarà la verità? L'uscita di "Hot Take" è prevista per il 30 settembre.

(Foto Getty Images)