Brad Pitt ed Emily Ratajkowski: la coppia di cui tutti parlano

E' ufficiale. Brad Pitt ha un debole per le modelle. Dopo la polacca Nicole Poturalski, il cuore della star di Hollywood ora è stato rapito da Emily Ratajkowski, top model e attrice americana. "Niente di serio", giurano gli amici di entrambi, confermando però che i due hanno iniziato a frequentarsi. Emily e Brad sono stati visti di recente a cena, al Pearl Oyster Bar di New York, con un atteggiamento, che, secondo gli avventori del locale, era quello di un vero e proprio appuntamento. Lei, 31 anni, è fresca di divorzio dal produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, dopo un matrimonio durato 4 anni. La coppia ha un figlio di un anno e mezzo, Sylvester Apollo Bear. Lui, 58 anni, è separato da Angelina Jolie dal 2016 (il divorzio finalizzato nel 2019), ma, la battaglia legale con la ex moglie sembra senza fine, per ottenere la custodia dei sei figli: Maddox, 21 anni, Pax, 18 anni, Zahara, 17anni, Shiloh, 16 anni, e i gemelli Vivienne e Knox 14 anni.

"Brad ed Emily trascorrono davvero tanto tempo insieme" ha confidato al celebre magazine americano People una fonte vicina alla star di "Bullet Train". Già in estate i tabloid rumoreggiavano di un flirt tra la modella e l’attore. Si diceva che si fossero incontrati una prima volta in un elegante ristorante parigino e poi in un famoso oyster bar di New York. A far partire tutto sarebbe stato lui, chiedendole di uscire insieme senza impegno e senza una meglio specificata intenzione. Solo pettegolezzi, si pensava, del resto, nessuno dei due aveva dato modo di confermare la notizia con inequivocabili scatti. E ancora adesso, l'attore e la super model cercano di incontrarsi in gran segreto. Non resta che aspettare una conferma della nuova love story, che magari, mandi definitivamente in soffitta 'Brangelina'.

