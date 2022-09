George Clooney sempre più innamorato della sua Amal

La crisi del settimo anno esiste davvero? Non a casa Clooney-Alamuddin. Alla vigilia dell’ottavo anniversario di matrimonio George e Amal si amano ancora. L’attore e regista americano ha rivelato a ETonline: “Nel mio matrimonio non c’è alcun aspetto negativo, ma soprattutto in mia moglie”.

Il premio Oscar ha dichiarato: “C’è qualcosa di magico in lei. E credo che tutti se ne accorgano ogni volta che la vedono, la ascoltano o ascoltano quello per cui si batte. È perfetta”.

#amalclooney stepped out in a modern-day take on the 1920s flapper dress. Her sequined LBD featured plenty of Jazz Age flourishes — but feast your eyes on those shoes ❤️ pic.twitter.com/JL0y4KaAjy — Joan Cashman (@colourandimage) September 25, 2022

George Clooney e Amal Alamuddin, avvocato dei diritti umani, si sono sposati il 29 settembre del 2014 a Venezia e hanno due figli gemelli di 5 anni, Ella e Alexander. “Li cresciamo come ogni famiglia, credo, vorrebbe crescere i suoi bambini - ha raccontato - Cerchiamo di renderli attenti alle altre persone. Nella mia famiglia abbiamo sempre avuto una regola: sfida i potenti, difendi i deboli. Ed è questo che Amal e io stiamo cercando di insegnare loro”.

Insomma, una coppia inossidabile che fa sognare. In questi giorni a New York stanno già festeggiando in anticipo di qualche giorno la ricorrenza tra cenette romantiche, uscite mondane e fughe mano nella mano.

(Foto Getty Images)