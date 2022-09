Pierfrancesco Favino agli Oscar 2023

La scelta è stata fatta: è "Nostalgia", di Mario Martone, interpretata da Pierfrancesco Favino, la pellicola selezionata per rappresentare l'Italia agli Oscar 2023 (in calendario a Los Angeles il 12 marzo 2023) nella sezione miglior film internazionale.

Gi altri film candidati erano "Chiara" di Susanna Nicchiarelli, "Il colibrì" di Francesca Archibugi, "Dante" di Pupi Avati, "Giulia" di Ciro De Caro, "L’immensità" di Emanuele Crialese, "Mindemic" di Giovanni Basso, "L’ombra di Caravaggio" di Michele Placido, "Le otto montagne" di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, "Piccolo corpo" di Laura Samani, "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, "La stranezza" di Roberto Andò.

Il regista Mario Martone ha dichiarato: "Sono felice e onorato, per me, per noi che l'abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato 'Nostalgia'. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo". E anche: "Ciò che si racconta in questo film nasce dalla cronaca, ma io volevo andare altrove, verso un sentimento misterioso da cercare durante le riprese. Mi affascinava l’idea di fare un film non in una città, ma in un quartiere, come se si trattasse di una scacchiera, e così in 'Nostalgia' non appaiono strade, case o persone che non siano del Rione Sanità, un’enclave di Napoli distante dal mare. Tutto viene inghiottito dal quartiere, gli anni così distanti di cui si racconta, il Medioriente dove era finito il protagonista, i sogni, le sfide, le colpe. Ho invitato gli attori e la troupe a immergersi nel quartiere come se fosse un labirinto e a non temere di perdersi. Macchina da presa in spalla, abbiamo cominciato a percorrere le strade come se si trattasse di cinema del reale. Incontro dopo incontro, vita dopo vita, storia dopo storia, abbiamo finito per girare l’ultima scena chiedendoci quale ne era il senso, e non l’abbiamo più trovato. Forse non c’era, forse non c’è. C’è il labirinto, e c’è la nostalgia, che sono il destino di tanti, forse di tutti"

Per sapere se il film di Martone sarà in lizza agli Oscar bisognerà adesso aspettare la pubblicazione della selezione effettiva dei titoli, la shortlist, che la commissione degli Academy Award renderà nota 24 gennaio 2023.

Nostalgia ha ottenuto numerosi Nastri d’Argento: miglior regia (Mario Martone), miglior attore protagonista (Pierfrancesco Favino), miglior sceneggiatura (Mario Martone e Ippolita Di Majo), miglior attore non protagonista (Francesco Di Leva e Tommaso Ragno).

