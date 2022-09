Brad Pitt rivela chi sono gli uomini più belli del mondo

Chi sono gli uomini più belli del mondo? A rispondere ci ha pensato il premio Oscar Brad Pitt, già insignito nel 1995 e nel 2000 del titolo "Sexiest Man Alive" del magazine People.

In una recente intervista, in occasione del suo debutto come scultore, il divo americano 58enne interpellato sui canoni di bellezza maschili ha spiegato: "Nel mondo della recitazione, che è il mio lavoro quotidiano, il punto di riferimento immediato è Paul Newman. Perché è invecchiato con grazia. E secondo quanto dicevano tutti era un essere umano davvero speciale, generoso, caloroso e sincero".

Non sono bello, ma anche interprete intenso, Newman, scomparso nel 2008, nella sua lunga carriera vinse tre Oscar, sette Golden Globe e un Emmy Award. Venendo ai giorni nostri, alla domanda su chi pensa possa essere oggi l'uomo più bello, Brad ha menzionato il suo grande amico e collega George Clooney. "Se dovessi nominare qualcuno del presente, ha raccontato, dovrei nominare quel fo##uto di Clooney, perché no?"

Scherzando Brad ha rivelato: "Di solito io escludo sempre lui, e lui esclude sempre me. Ma questa volta glielo concederò. Solo per questa volta". Come recita il proverbio? Uomo avvisato, mezzo salvato!

(foto Getty Images)