Sister Act: arriva il terzo capitolo. E ci sarà ancora Whoopi Goldberg

“Sister Act” è stato un vero film di culto. Uscito nel 1992, raccontava le avventure di una cantante costretta a rifugiarsi in un convento di suore perché testimone di un delitto. Nel ruolo da protagonista, un'irresistibile Whoopi Goldberg nel doppio ruolo di Deloris Van Cartier e suor Maria Claretta.

Il film, dalle musiche trascinanti, fu seguito da un secondo capitolo.

Adesso, finalmente, il terzo film di quella che sta diventando una vera e propria saga è in arrivo. E interpretarlo ci sarà ancora una volta Whoopi Goldberg. E' stata la stessa attrice a confermare la notizia nl corso di una puntata di "The View", un talk show che la vede tra le conduttrici. Ospite era Jenifer Lewis, altra interprete di "Sister Act". La Goldberg, rivolgendosi a lei, ha dichiarato: "Sai che quel film lo faremo. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con te".

Il regista del nuovo film sarà Tim Federle, lo sceneggiatore Madhuri Shekar.

(Foto Getty Images)