Tom Cruise bloccato da un gregge di pecore

Un imprevisto più insolito che mai ha bloccato le riprese di Tom Cruise in "Mission Impossibile 8 - Dead Reckoning Part Two".

La colpa è di un gregge di pecore che ha letteralmente invaso il verde set a Lake District, in Inghilterra. A riferirlo è Fox News. Il divo 60enne non ha potuto fare altro che attendere il passaggio dei simpatici e lanosi ovini. Ma non è il primo inconveniente che la produzione ha riscontrato, solo qualche giorno prima una coppia di vacanzieri a spasso con il cane si era imbattuta nelle stesse riprese provocando un'altra interruzione.

Le fonti locali scrivono però che la star americana non si sia infastidita, anzi, si è prestata a fare anche una foto con i due turisti. Poi il lavoro è ripreso come da tabella, la seconda parte dell'ultimo capitolo della saga di Ethan Hunt dovrebbe arrivare in sala per l'estate del 2024. Mentre a giugno del prossimo anno è programmata l'uscita di "Mission Impossibile 7 - Dead Reckoning Part One". Nel frattempo, Tom Cruise tra una ripresa e l'altra, si gode il successo estivo registrato con "Top Gun - Maverick", primo in tutti i botteghini.

(foto Getty Images)