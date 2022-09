Brad Pitt si dà alla scultura

Brad Pitt si è lanciato in una nuova avventura professionale, quella di scultore. Il divo americano, in gran parte autodidatta, ha debuttato con la sua prima mostra d’arte in Finlandia, sorprendendo non poche persone. Per questo suo esordio l’attore, 58 anni, ha scelto il Sara Hilden Art Museum, a Tampere, nell’ambito di collettiva dell’artista britannico Thomas Houseago, insieme a una serie di ceramiche del musicista australiano Nick Cave.

Tra le opere di Brad Pitt, un grande pannello in gesso modellato rappresentante una sparatoria e una serie di sculture in silicone a forma di casa, ciascuna colpita da proiettili di diverso calibro incastonati nella plastica. "Per me e Nick questo è un nuovo mondo e la nostra prima volta. Ci sembrava il momento giusto", ha dichiarato la star all'emittente finlandese Yle, che non si aspettava di trovarlo lì, indossando una tuta da artista e un cappellaccio marrone.

Sono nove le opere che segnano la svolta artistica di Brad Pitt, che ha iniziato a creare sculture nel 2017, e spiega: "per quanto mi riguarda, si tratta di introspezione. Si tratta di sapere dove ho sbagliato nelle mie relazioni, dove ho fatto un passo falso". La prima scultura risale quindi all'anno in cui è iniziato il turbolento divorzio da Angelina Jolie: si chiama "House a Go Go" ed è una casa in miniatura alta 46 cm fatta di corteccia d'albero, tenuta insieme con del nastro adesivo. Tra i pezzi più grandi anche una cassa di bronzo che raffigura mani, piedi e volti che tentano di rompere la struttura da varie angolazioni. Poi la scultura in gesso "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time", realizzata nel 2020, che raffigura un combattimento tra otto uomini con armi da fuoco.

La mostra era stata annunciata solo come la prima nei paesi nordici dello scultore e pittore Thomas Houseago, nome noto nell'arte moderna. La decisione di invitare i suoi amici Brad Pitt e Nick Cave è stata presa durante la pandemia a causa di "eventi nella vita personale di Thomas Houseago", ha spiegato Soikkonen all'AFP.

