Elvis: arriva un nuovo film

Il mito di Elvis Presley torna sulla scena. Dopo il film di Baz Luhrmann dedicato alla star del rock’n’roll e che ha commosso la vedova, ora è in arrivo la pellicola che narra proprio la storia dell'attrice statunitense: "Priscilla", diretto da Sofia Coppola.

La pellicola è basata sul libro di memorie di Priscilla Presley "Elvis and Me", pubblicato nel 1985. Il volume racconta il matrimonio tumultuoso della coppia, la dipendenza di Elvis dalle droghe e il suo fascino per lo spiritismo. La relazione era anche segnata dalla diffidenza. Secondo Priscilla, Elvis diventava terribilmente geloso se un uomo si comportava in modo amichevole con lei, mentre lui viveva relazioni con le sue co-star sui set cinematografici.

Dopo l'entusiasmante performance di Austin Butler il ruolo del rocker questa volta è affidato a Jacob Elordi. Interpretare Elvis sembra essere una missione adatta a lui. L'attore australiano venticinquenne non ha fatto mistero, infatti, di essere una specie di anima antica che prende a modello vecchie star del cinema hollywoodiano, sia le leggende come James Dean, Marlon Brando e Laurence Olivier, che personaggi più recenti, come Heath Ledger e Christian Bale.

Al liceo Jacob Elordi ha iniziato a leggere biografie e profili di questi attori e vedere i loro film. Porta una medaglia di San Cristoforo, come Steve McQueen. Si è fatto il piercing alle orecchie perché lo ha Daniel Day-Lewis. Porta con sé la sceneggiatura del film che ha da poco interpretato, "Saltburn" in un raccoglitore di pelle usurata che apparteneva a Gary Oldman, regalo del figlio del divo, Charlie, un suo caro amico. Elordi ha passato anni a emulare queste star e ha il classico aspetto hollywoodiano: sopracciglia forti, occhi espressivi. A vestire i panni di Priscilla sarà Cailee Spaeny, attrice emergente vista nei film "7 sconosciuti a El Royale" e "Il rito delle streghe" e nelle serie "Devs" e "Omicidio a Easttown".

(Foto Getty Images)