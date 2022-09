Harrison Ford si commuove presentando l'ultima avventura di Indiana Jones

Harrison Ford si è commosso durante la presentazione dell'ultima avventura di Indiana Jones.

Anaheim, in California, si è svolta la convention D23 Expo, durante la quale è stato mostrato il primo trailer ufficiale del quinto (e ultimo) film della saga, intitolato "Indiana Jones: One Last Adventures".

Harrison Ford ha interpretato lo spericolato archeologo fin dal 1981 (il film era "I predatori dell’Arca perduta") e dunque dire addio al celebre personaggio tanto amato dai fan è stata dura anche per lui.

"Grazie per aver reso questi film un’esperienza incredibile per tutti noi", ha dichiarato commosso Harrison. "Sono molto orgoglioso di dire che questo film è fantastico, e Phoebe Waller-Bridge (la sceneggiatrice, n.d.r.) è uno dei motivi... I film di Indiana Jones parlano di fantasia e mistero, ma anche di emozioni. Sono molto, molto felice di avere una storia davvero umana da raccontare, oltre a un film incredibile". La voce si è poi incrinata quando l'attore ha ricordato che questa sarà la sua ultima interpretazione di Indiana Jones: "È fatta. Non ci riuscirete più a farmi capitolare di nuovo. Ma grazie di cuore".

"Indiana Jones: One Last Adventures" uscirà in sala il Per la prima volta a dirigere le avventure dell'archeologo non sarà Steven Spielberg, ma James Mangold ("Logan – The Wolverine")e a scriverne la sceneggiatura non sarà George Lucas.

Nel cast anche Mads Mikkelsen e Antonio Banderas. Le riprese sono state effettuate tra Londra, la Sicilia, il Marocco e la Scozia.

(Foto Getty Images)