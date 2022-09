Bradley Cooper e Irina Shayk ancora insieme!

Scatti rubati per le strade di New York riaccendono di nuovo la speranza dei fan di rivedere insieme l'attore Bradley Cooper e la top model Irina Shayk, paparazzati con la figlia Lea, a passeggio, tutti e tre mano nella mano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bradley Cooper (@bradleycooper.br)

I due si erano fidanzati nel 2015 entrando di diritto nella top ten delle coppie più belle del mondo per poi lasciarsi nel 2019. Ora dopo la recente vacanza alle Bahamas, Bradley e Irina sono stati più volte visti in compagnia, nelle ultime foto anche con Lea, nata nel 2017. Appaiono due genitori sereni e gioiosi, felici di trascorrere del tempo insieme. Si salutano poi con un abbraccio caloroso e intimo.

Indizi che potrebbero confermare l'inizio di una nuova relazione. Di certo hanno messo da parte i rancori. Ad oggi non ci sono conferme da parte dei due protagonisti. Solo voci. Di certo negli ultimi tre anni né per il divo né per la modella ci sono state storie importanti. Lui ha frequentato Huma Abedin, ex braccio destro di Hillary Clinton. Lei ha intrecciato una conoscenza, con tanto di fuga romantica a Parigi con Kanye West. Ma nulla di più. Le rose non sono sbocciate. Entrambi liberi. Liberi di scegliersi una seconda volta. Perché no?

(Photo Getty Images)