Le incredibili superstizioni delle star

Tutti siamo un po' scaramantici, ma nel mondo dello spettacolo le star eccellono. Indossare un ciondolo o un indumento portafortuna quando si deve sostenere un esame o prima di un evento importante, è un rito che accomuna parecchi, ma le celebrità lo fanno prima di un provino o di un concerto.

Jennifer Lopez, si sa, adora il bianco, a tal punto da trasformarlo in un portafortuna costante. Lo indossa sempre, ma, soprattutto prima di ogni concerto, pretende che il suo camerino sia total white: pareti, fiori, candele.

Il suo neo sposo, Ben Affleck, è invece, legato ad un oggetto particolare: da appassionato giocatore di poker, tiene sempre in tasca un paio delle sue fiche preferite quando deve affrontare un provino o durante i suoi primi giorni di riprese.

Almeno non è come lo scomodo amuleto di Cameron Diaz: un pezzo di mogano preso dalla botte dove viene fatto invecchiare il suo vino preferito. L'attrice sostiene anche di possedere una collana anti-invecchiamento!

Denti di squalo per Brad Pitt, scarpe per Helen Mirren. Non esattamente eleganti come l'attrice, però, perché sono scarpe da spogliarellista, o almeno, così, lei ama chiamarle: "le compravo su Hollywood Boulevard, costavano 39 dollari, ma, la vera fortuna è non cadere da quei tacchi!".

Per Jennifer Aniston, la superstizione coincide con un gesto semplice comune a molti: salire in aereo con il piede destro.

Il suo amuleto Cate Blanchett l'ha invece trovato sul set del "Signore degli Anelli": sono le orecchie da elfo del suo personaggio, Galadriel.

Colin Farrell ha confessato di cominciare il primo giorno di riprese di un film con lo stesso paio di boxer: "hanno una fantasia di trifogli, perfetto portafortuna irlandese!".

Patrick Dempsey porta sempre con sé un vecchio paio di scarpe da corsa: delle Puma rosse.

Viktoria Beckham, che crede nel potere dei cristalli, li fa cucire negli abiti delle tasche apposite per averli sempre con sé.

Heidi Klum pensa che i suoi denti da latte portino bene: quindi, in un sacchetto, l'accompagnano ovunque.

Benicio del Toro viaggia invece con un anello con una fascia di legno: in inglese "tocca legno", equivale al nostro "tocca ferro".