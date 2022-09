Leonardo DiCaprio avrebbe già una nuova fidanzata

Ha prodotto la serie tv “Shining Girls”, il suo nuovo film – un western diretto da Martin Scorsese, “Killers of the Flowers Moon” – è previsto in uscita il prossimo maggio, ma su Leonardo DiCaprio le luci dei media sono sempre accese. L’attore statunitense non è uno che ami particolarmente sbandierare la sua vita privata, è anzi abbastanza schivo, ma l’interesse nei suoi confronti è tale che i tabloid di mezzo mondo sono sempre sulle sue tracce.

E sono proprio i media scandalistici e più attenti al gossip che ci fanno sapere che il buon DiCaprio avrebbe già una nuova fiamma, poco dopo la fine della sua storia con la modella Camila Morrone. La fortunata sarebbe la 22enne Maria Beregova, bellissima modella ucraina: i due sarebbero stati visti assieme nel sud della Francia, dove lei è stata ospite sullo yacht di lui.

I diretti interessati non hanno confermato ma nemmeno smentito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Beregova✨ (@maria.beregova)



La Beregova vive da anni a Londra, dove la famiglia possiede un’azienda farmaceutica, e nonostante la giovanissima età ha già un matrimonio fallito alle spalle: a giugno ha infatti divorziato dall’imprenditore libico Ahmed Masoud Abdelhafid.

(Foto Getty Images)