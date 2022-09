Gwyneth Paltrow in posa con i figli: finalmente Apple ha detto sì

Foto di famiglia per Gwyneth Paltrow, con Apple e Moses. Un vero evento, visto che la figlia dell'attrice, nel marzo 2019, aveva rimproverato pubblicamente la madre, chiedendole con decisione di non pubblicare sui social le sue immagini senza averle prima chiesto il permesso. Da allora, Gwyneth Paltrow ci aveva pensato due volte prima di postare gli scatti della giovane, oggi diciottenne.

Ma ora, per celebrare la fine dell’estate e delle vacanze in famiglia, anche Apple si dev’essere ammorbidita, autorizzando la star quarantanovenne a postare su Instagram le foto ricordo. Che sono subito diventate virali. In uno degli scatti, l'attrice è ritratta sorridente tra i due figli Apple e Moses (16 anni) avuti da Chris Martin, prima di apprestarsi a godersi un pic-nic all’aria aperta: in abiti estivi lei e la giovane, mentre il ragazzo indossa maglietta e pantaloncini. In un' altra foto, Gwyneth è in posa assieme al figlio sulla pista di un aeroporto, sotto l’ala di un piccolo aereo da turismo con il quale hanno viaggiato per raggiungere le mete delle loro vacanze. Foto corredate da un commento di ringraziamento dell'attrice per la felicità che 'i suoi pargoli' le hanno dato in questi mesi: "estate 2022, ci hai dato tutto senza riserve. Euforia, avventura, gioia ed emozioni. Grazie per i tuoi ricordi, le tue connessioni, la tua profondità".

Già il mese scorso, Apple aveva fatto una breve apparizione nelle Storie Instagram di Gwyneth, in occasione del loro viaggio a New York, anche in quel caso la star aveva evidentemente avuto il via libera della figlia per condividere alcune immagini delle loro 48 ore nella Grande Mela.

L’ultimo scatto postato, è riservato al marito Brad Falchuk. "Il Brad giusto", come l’aveva definito lei quando aveva intervistato il suo ex fidanzato Brad Pitt.