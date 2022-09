Catherine Deneuve con un sorriso radioso riceve il suo premio alla Mostra del Cinema

La protagonista della prima giornata della 79 Mostra del Cinema di Venezia è senz'altro Catherine Deneuve. La meravigliosa diva francese riceve il Leone d’oro alla carriera e conquista tutti (persino l’ex First Lady americana e Segretario di Stato, Hillary Clinton, ospite a sorpresa dell'evento) con il suo sorriso radioso e le sue parole, un mix di ironia e saggezza.

"Io sex symbol? Non lo sono mai stata", ha dichiarato al Corriere della Sera. "Forse a causa del mio aspetto, il fatto di essere bionda…Ma se rivedete delle mie vecchie foto non appaio mai in posa sexy".

Durante la consegna del premio, la Deneuve ha così ringraziato: "Sono molto felice e orgogliosa di essere qui quest’anno. È una lunga storia la mia con la Mostral di Venezia. Una delle prime volte che sono venuta è stato per un film che che ho amato molto. E che ha avuto molto successo, 'Bella di giorno'. E poi sono tornata qui tante altre volte. Per 'Place Vendome', sono tornata da presidente. E sono ancora qui, ed è un successo". E aggiunge anche che non pensa affatto alla pensione: "La mia realtà di cinema è il presente. Ho finito un film qualche settimana fa a Parigi su Bernadette Chirac e suo marito Jacques, l’ex presidente della Francia. E tra poco ne comincio uno, da girare in Belgio in inglese per una coppia di registi americani, ambientato nella campagna tra le galline. Si intitola 'Funny Birds'... Io non sono un’icona. Potete usare questo termine, siete liberi di farlo, ma non lo sono".

Sul red carpet hanno sfilato la madrina della Mostra Rocío Muñoz Morales, Adam Driver, protagonista del film di apertura della Mostra "White Noise", Julianne Moore, Hillary Clinton, Matilde Gioli.

