Al via la Mostra del Cinema di Venezia: le bellissime foto di Rocío Muñoz Morales

La Mostra del Cinema di Venezia ha dato il via alla sua 79° edizione. La manifestazione è in programma dal 31 agosto al 10 settembre. A presiedere la giuria, l'attrice Julianne Moore. I giurati sono Mariano Cohn (regista, sceneggiatore e produttore), Leonardo Di Costanzo (regista e sceneggiatore), Audrey Diwan (regista), Leila Hatami (attrice) e Kazuo Ishiguro (scrittore e sceneggiatore).

A inaugurare la manifestazione sarà il film "White Noise", scritto e diretto da Noah Baumbach. La pellicola è tratta da un celebre romanzo del grande scrittore statunitense Don DeLillo ed è interpretata da Adam Driver e Greta Gerwig.

Madrina dell amanifestazione è l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, appena arrivata al Lido. Molte sono le grandi celebrità attese al Lido. Ecco la lista delle più celebri: Penelope Cruz con il marito Javier Bardem (i film sono "L’immensità" e "En los margenes"); Hugh Jackman ("The Son"); Harry Styles; Cate Blanchett ("Tar"); Timothée Chalamet ("Bones and All"); Colin Farrell ("Gli spiriti dell’isola"); Tilda Swinton ("The Eternal Daughter").

