Patrick Dempsey in Italia, tra tagliatelle al ragù e specialità emiliane: le foto

Patrick Dempsey è in Italia per girare il film dedicato a Enzo Ferrari e diretto da Michael Mann. Nel cast, anche Adam Driver e Penélope Cruz.

Il ruolo di Dempsey è quello del grande pilota Piero Taruffi, terzo nel mondiale di Formula1 per la scuderia Ferrari nel 1952 e vincitore della Mille Miglia nel 1957.

Un ruolo che avrà certo fatto felice Dempsey, appassionato di auto da corsa, pilota alla 24 Ore di Le Mans e fondatore di una scuderia con Alessandro Del Piero. L'attore si è anche concesso delle pause gastronomiche in zona, ma senza eccedere. La titolare del ristorante Zelmira a Modena, la signora Maria Grazia, ha raccontato alla stampa locale: "Mi avevano annunciato che insieme al tavolo da sei prenotato per sabato sera ci sarebbe stata una 'bella' sorpresa e con quel 'bella' ho immaginato potesse essere la sopresa che speravo: Patrick Dempsey. Così è stato. L'abbiamo visto arrivare a piedi, camminando tranquillamente, anticipando gli altri che avrebbero cenato con lui. Una grande emozione". Peccato che Dempsey non si sia fatto tentare da tagliatelle al ragù e antipasto con culatello e gnocco fritto, ma abbia preferito insalata e pesce. "Unica pecca di una presenza fantastica, avrei voluto fargli gustare le nostre tagliatelle", ha rivelato la signora Maria Grazia "l'unica specialità tradizionale che ha mangiato è stato un assaggio di dolce salame. Spero ci sarà una prossima volta e di riuscire a fargli assaggiare alcuni dei nostri piatti tipici".

Patrick Dempsey was spotted in a restaurant last night (28/08) in Modena, Italy. Here are some lovely photos with the staff.#PatrickDempsey pic.twitter.com/CCIEB4eLPm