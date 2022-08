Jennifer Lopez furiosa: ecco il video che non doveva essere pubblicato

E' in luna di miele in Italia, Jennifer Lopez. Ma è anche assai infuriata. Sono state infatti diffuse immagini delle sue nozze che per sua espressa volontà dovevano restare private. E invece... E invece sono finite in rete.

Ma cosa ritraeva questo video che ha davvero mandato J.Lo su tutte le furie? Si trattava di un momento del suo matrimonio in Georgia con Ben Affleck. Nelle immagini, J. Lo romanticamente canta una canzone, per di più inedita, al suo Ben, seduto su una sedia e visibilmente emozionato.

La Lopez aveva fatto sottoscrivere a tutti gli ospiti un accordo di privacy, che evidentemente è stato infranto. Da qui la sua rabbia profonda, per la fiducia tradita. "Questo video è stato preso senza permesso", ha chiarito J. Lo. "Punto. Chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato. Non so da dove lo prendiate tutti, anche perché avevamo fatto firmare accordi di non divulgazione e abbiamo chiesto a tutti gli invitati di non condividere nulla del nostro matrimonio. Questa è la nostra scelta di condividere. Tutto ciò che pubblico in privato è sul sito OnTheJLo ed è da condividere con i miei fan. Cosa che farò quando sarò pronta. Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro".

(Foto Getty Images)