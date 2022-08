Jennifer Lopez e Ben Affleck: dal gelato al giro in moto tutte le foto più belle

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno davvero apprezzando la loro luna di miele in Italia.

La coppia, che da poco ha celebrato il secondo matrimonio, ha scelto il lago di Como come meta della nuova luna di miele. I Bennifer sono stati ospiti di George e Amal Clooney a Villa Oleandra, ma non si sono negati anche agli abitanti del luogo, come dimostrano le foto scattate con i proprietari di gelaterie e ristoranti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bennifer (@moodof90.s)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Decio ImmagineCasa (@decio_immaginecasa)

Anzi, J. Lo ha davvero apprezzato il gelato italiano, oltre alle gite in moto e le passeggiate romantiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bennifer (@moodof90.s)

Naturalmente non poteva mancare lo shopping a Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bennifer (@bennifer.id)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jlosbae

(Foto Getty Images)