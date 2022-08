Charlize Theron e Uma Thurman: che botte, a Roma! Le foto

Charlize Theron e Uma Thurman sono a Roma, e lottano all'ultimo sangue sulle strade della città. Il tutto sotto gli ochhi dei passanti incuriositi.

Naturalmente le scene di lotta sono finte. Le due attrici si trovano infatti nella capitale per girare il film d'azione "The Old Guard 2". Ecco perché il motivo della altrimenti inspiegabile colluttazione.

Charlize Theron aveva già partecipato al primo film, "The Old Guard", nel ruolo di Andy. La Thurman invece è la new entry.

Il film, che vanta nel cast anche Matthias Schoenaerts e il nostro Luca Marinelli, è una storia di fantascienza che racconta le avventure di guerrieri immortali.

Ultimamente a Roma sono state anche girate numerose scene di "Fast X", con Jason Momoa e Vin Diesel.

(Foto Getty Images)