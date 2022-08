Venezia 79: le celebrità in arrivo

Il momento si avvicina: il 31 agosto infatti è al via la Mostra del Cinema di Venezia. Molte sono le grandi celebrità attese al Lido. Ecco una prima lista, con i nomi e il luogo dove sarà possibile ammirarle.

Penelope Cruz

E' di ritorno, con il marito Javier Bardem. Sarà in Sala Grande il 4 settembre per presentare il film "L’immensità" e in Sala Darsena il 6 per il film "En los margenes".

Hugh Jackman

L'attore arriva per la prima volta alla Mostra del Cinema ed è atteso il 7 settembre in Sala Grande per il film "The Son", che interpreta con Anthony Hopkins.

Harry Styles

Appuntamento al Palazzo del Casinò la mattina del 5 settembre e poi alle 19 red carpet per la Sala Grande, in occasione dell'anteprima del film "Don’t Worry Darling", diretto dalla compagna Olivia Wilde.

Cate Blanchett

La si rivedrà il il 1 settembre in Sala Grande per il film "Tar".

Timothée Chalamet

Il giorno è il 2 settembre: al mattino per la conferenza stampa, alla sera per il red carpet del film "Bones and All", diretto da Luca Guadagnino.

Colin Farrell

Il suo red carpet (per il film "Gli spiriti dell’isola") è in programma il 5 settembre alle 16.45 in Sala Grande.

Tilda Swinton

Appuntamento il 6 settembre alle 16.45 in Sala Grande, per la pellicola "The Eternal Daughter".

Elodie

E' il momento del suo debutto da attrice con il film "Ti mangio il cuore": red carpet il 4 settembre alle 16.30 in Sala Darsena.

Casey Affleck

Il fratello di Ben Affleck è atteso il 7 settembre in Sala Grande per la pellicola "Dreamin’ Wild".

(Foto Getty Images)