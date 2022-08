Sarah Jessica Parker offre un week end nella sua casa di vacanze

Trascorrere un week end alla Sex And The City, proprio nella casa delle vacanze di una delle interpreti, nientemeno che Sarah Jessica Parker, è un'offerta che potrà sembrare da sogno alle fan della celebre serie televisiva. E invece è tutto vero, e il prezzo è anche più che accessibile: si parla infatti di 19,98 dollari, in omaggio all'anno 1998, quando la Parker entrò per la prima volta sul set della serie nel ruolo dell'indimenticabile Carrie Bradshaw.

La Parker ha deciso infatti di concedere la possibilità di trascorrere un week end nella villa che possiede con il marito Matthew Broderick negli Hamptons. La casa si trova sul mare ad Amagansett, Long Island. Risale agli Anni Quaranta e ha spiaggia provata e accesso diretto al mare.

"Per me vacanza significa trascorrere del tempo in relax con le persone che ami ed è per questo che ho messo il mio cottage in affitto su Booking.com... Spero di poter condividere questo angolo di paradiso sulla spiaggia con i miei ospiti", ha scritto Sarah Jessica Parker "Ho progettato il cottage affinché fosse come una casa lontana da casa. E spero l'amiate come l'amo io. Quando abbiamo progettato lo spazio il nostro obiettivo era creare una struttura il più vicino possibile alla spiaggia. Volevamo che ci si potesse sentire davvero come una casa, quindi l'abbiamo arredata con pezzi vintage che avevamo collezionato nel corso degli anni e abbiamo reso il cortile un luogo versatile dove poter godere di tramonti estivi, barbecue e incontri divertenti".

La villa di Sarah Jessica Parker si può prenotare per due notti da venerdì 26 agosto a domenica 28 agosto e si può prenotare da martedì 23 agosto 2022 alle ore 12.00

(foto Getty Images)