Per Jennifer Lopez e Ben Affleck luna di miele affollata

Quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck non è proprio la luna di miele che uno si aspetta, ovvero solo lui e lei, romanticamente 'cheek to cheek'. Ben infatti ha portato al seguito i figli. Alla cerimonia segreta a Las Vegas, il 16 luglio scorso, c'erano quelli di lei; a Parigi, invece, dove è cominciato il viaggio post nozze, c'erano Violet, 16 anni e Seraphina di 13, due delle figlie che l’attore e regista ha avuto insieme alla prima moglie Jennifer Garner. Samuel, 10, deve aver preferito rimanere nella più fresca California.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bennifer (@bennifer.afflecks)

Dopo essere arrivata nella 'ville lumière' indossando abiti casual, adatti per il lungo viaggio, la coppia, si è preparata con cura per la serata, vestita di tutto punto. Lei in abito rosso, lungo e dalla profonda scollatura. Lui in giacca e cravatta. Le foto paparazzate (ma è impossibile che non si siano accorti dei fotografi), li avevano già immortalati alla finestra dell’albergo. Con tanto di fede bene in vista. Poi, per le strade della capitale francese, mano nella mano, verso una cena 'quasi romantica' con figli a seguito. L'uscita serale, però, è stata breve. Dopo un paio d’ore una vettura è passata a prenderli per riportarli in hotel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bennifer (@moodof90.s)

Nel frattempo Jennifer e Ben pensano anche al grande party, per parenti, amici e vip dello spettacolo, che non erano presenti alle loro nozze di Las Vegas. "In quell’occasione hanno voluto ridurre al minimo i festeggiamenti poiché hanno in programma di organizzare un incontro più grande nelle prossime settimane", ha spiegato una fonte al sito Etonline. "Entrambi sono stati già stati sposati in passato e volevano che questo matrimonio fosse tranquillo e discreto. Ma l’idea è sempre stata quella di pianificare successivamente una grande festa in Georgia".

Non una villa qualunque, ma, la mega proprietà che Ben possiede poco lontano da Savannah, sull’esclusiva Hampton Island, di fronte al North Newport River, circondata da 35 ettari di terreno. Per poter accedere all’isola, anche solo per andare a giocare a golf sul campo che sorge al centro, è necessario il permesso di uno dei residenti. Il complesso ha diverse strutture, ma la principale è la cosiddetta 'Big House', che dispone di 3 camere da letto, 5 bagni e 6.000 mq di superficie abitabile. Una seconda e decisamente più rustica struttura a tre piani circondata da verande e soprannominata 'Oyster Cottage', può ospitare comodamente più di venti persone in tre master suite, più altre sei camere da letto in stile dormitorio dotate di letti a castello, recuperati da una nave mercantile. La terza struttura, conosciuta come la 'Casa dell'estate' ha un soggiorno e una sala da pranzo ventilati e schermati e caminetti sia interni sia esterni.

L’attore e regista l’aveva acquistata nel 2003 per 7 milioni di dollari. Voleva venderla nel 2018 per 8, ma non avendo avuto offerte, ha deciso di ritirarla dal mercato. Ora, quindi, sembra la location ideale per le celebrazioni in grande stile.

(foto Getty Images)