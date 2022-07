Jennifer Lopez: il bellissimo segreto dell'abito da sposa

Fantastica Jennifer Lopez! L'attrice ha sposato in gran segreto a Las Vegas Ben Affleck e per le nozze ha indossato un abito che più romantico non si può.

Si trattava infatti di un abitino bianco già in possesso dell'attrice, perché era stato utilizzato per uno dei suoi film più amati dai fan e davvero ideale per l'occasione: "Prima o poi mi sposo" ("The Wedding Planner"). Pellicola davvero romanticissima, con un dettaglio d'amore in più: è infatti uscita nel 2001, l'anno in cui Jennifer e Ben si conobbero per la prima volta.

Le nozze si sono svolte poco dopo la mezzanotte: "Così con i migliori testimoni che tu possa mai immaginare, un vestito di un vecchio film e una giacca dell'armadio di Ben, abbiamo letto i nostri voti nella piccola cappella e ci siamo dati l'un l'altro gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita", ha scritto J.Lo nella sua newsletter.

L'attrice ha anche indossato un secondo abito, dalla collezione da sposa di Zuhair Murad. Sempre nella newsletter, J. Lo ha aggiunto: "Resisti abbastanza a lungo e forse troverai il momento migliore della tua vita in un drive-through a Las Vegas alle dodici e mezza del mattino... L'amore è una grande cosa, forse la migliore delle cose, e vale la pena aspettarlo. Firmato Sig.ra Jennifer Lynn Affleck".

