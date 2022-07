Brad Pitt a Roma. Si dice per amore della figlia Shiloh

Brad Pitt è appena arrivato a Roma, dove è stato riconosciuto e fotografato da alcuni fan.

Non si conosce ancora il motivo del viaggio dell'attore in Italia e soprattutto la sua scelta di sbarcare a Roma. Ma nella Città eterna per ora si trova anche Angelina Jolie con la figlia Shiloh e c'è già chi spera che l'arrivo di Pitt possa preludere a una eventuale riconciliazione.

Angelina Jolie si trova a Roma per girare il suo ultimo film, tratto dal bestseller "Senza sangue di Alessandro Baricco". Insieme all'attrice ci sono le figlie Zahara, 17 anni, Shiloh, 16 e Vivienne, 13.

Angelina e Shiloh hanno anche assistito al concerto dei Maneskin al Circo Massimo, notizia (con relativo video) che ha fatto il giro dei notiziari e del web. Sembra però difficile che Brad e Angelina riescano a ricucire i rapporti, molto tesi e ulteriormente complicati dalla disputa legale sulla proprietà della loro tenuta in Francia, Chateau Miraval.

Dei figli della coppia, l'unica ad aver mantenuto un rapporto affettuoso con Brad Pitt è stata proprio Shiloh, che ama molto il padre. E forse Brad è corso in Italia proprio per questo: per stare un po' accanto alla sua adorata figlia.

