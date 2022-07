Sharon Stone strepitosa a Siracusa!

Con Dolce&Gabbana l’Alta Moda torna a sfilare in Sicilia davanti a circa 750 selezionatissimi ospiti. Un omaggio, tra sacro e profano a una terra tanto amata e a uno stile iconico che non conosce età.

Tra le protagoniste di una mini-fashion week donne e dive over 50 come Sharon Stone, Monica Bellucci, Mariah Carey, Helen Mirren e Kris Jenner.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno stupito come sempre presentando, dal 7 all’11 luglio il Living all’Antico mercato di Ortigia, le creazioni di Alta Gioielleria alla Grotta dei Cordari, nel parco archeologico della Neapolis, il défilé con la collezione donna di Alta Moda in piazza Duomo e infine l’Alta Sartoria maschile nel borgo marinaro di Marzamemi.

La stessa Sharon Stone, rimasta incantata dalla location-caverna riservata all’Alta Gioielleria, sui social ha scritto: «Non ho mai visto niente di simile».

E noi rimaniamo incantati ad ammirare il look della femme fatale di “Basic Instinct”: bustier oro con Swarovski e pantaloni azzurri con strascico. Maxi dress a righe multicolor dipinte a mano per Helen Mirren. Abito color camelia e coroncina di fiori per Drew Barrymore. Slip dress rivestito di maioliche per la cantante di All I Want For Christmas Is You. Completo total black per la meravigliosa Bellucci, la cui figlia Deva Cassell è svenuta all’improvviso sul catwalk… nulla di grave: a far perdere i sensi alla giovane modella è stato il caldo!

Per l’Alta Moda Dolce&Gabbana Autunno Inverno 2022/2023 l’ispirazione principale arriva da Santa Lucia, patrona di Siracusa, con una sfilata che si è trasformata in una vera e propria processione: preganti vestite in total black e velette, angeli di piume e merletti in bianco, ma anche tubini attillati, reggicalze e abiti opulenti con gli immancabili colori della Sicilia.

(Foto Getty Images)