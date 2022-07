La cucina italiana non ha rivali: ecco l'ultima celebrità conquistata dai nostri piatti

Italia che passione: non scorre giorno senza che le cronache registrino notizie di celebrità internazionali in giro per il nostro paese, innamorate delle nostre bellezze e del nostro inimitabile stile di vita.

Ultima in ordine di apparizione (per ora) è Natalie Portman, La bellissima attrice (protagonista, tra gli altri, di film come "Guerre Stellari", "Leon", "Il cigno nero") si trova a Roma. E proprio nella Città Eterna si è concessa una cena memorabile in un rinomato ristorante capitolino, Aroma, per gustare le creazioni dello chef stellato Giuseppe Di Iorio.

Al ristorante Aroma, con strepitosa vista sul Colosseo, sono già passati Carlo Verdone, Woody Allen, Rod Stewart, Richard Gere, Quentin Tarantino e Angelina Jolie.

