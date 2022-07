Bradley Cooper alla Casa Bianca!

Bradley Cooper è tra gli attori più celebri e amati di Hollywood. E... se diventasse il prossimo vicepresidente degli Stati Uniti?

Sembra uno scherzo, ma a quanto pare non lo è.

Bradley dovrebbe fare da vicepresidente a un famosissimo conduttore radiofonico, Howard Stern, molto noto anche in Italia e caratterizzato da uno stile provocatorio, sopra le righe e assai esplicito.

Nel corso di una sua diretta radiofonica, Stern ha confessato che l'obiettivo che ancora non ha raggiunto nella sua carriera è quello di diventare Presidente degli Stati Uniti. Per "rendere di nuovo giusto questo paese". Stern ha anche sostenuto di aver ricevuto un messaggio di incoraggiamento, mandatogli proprio da Bradley Cooper in persona.

Bradley avrebbe anche affermato di esser pronto a partecipare con Stern alle prossime elezioni presidenziali del 2024, per fargli da vicepresidente. Stern ne è entusiasta anche perché, ha prontamente ricordato, Bradley sicuramente "porterà il voto femminile come mai nessun altro".

Accadrà? Staremo a vedere...

(Foto Getty Images)