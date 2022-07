Italia che passione: anche Charlize Theron e Uma Thurman nel nostro paese

E' sempre più passione Italia. E, oltre alle celebrità che scelgono il nostro paese per le vacanze, tante sono le star di Hollywood impegnate a girare film nelle nostre località più belle. Torna dunque il glamour della Dolce Vita, quando i nomi più sfolgoranti del cinema erano in Italia impegnati a girare pellicole? Ce lo auguriamo.

Intanto, ecco chi è stato segnalato sui nostri set.

Angelina Jolie è impegnata tra Puglia, Basilicata e Roma per girare "Without Blood", che dirige e interpreta e che è tratto dal bestseller "Senza sangue" di Alessandro Baricco. A Roma Jason Momoa e Vin Diesel hanno girato numerose scene di "Fast and Furious 10", e la Città Eterna era già stata il set del settimo capitolo di "Mission Impossible" con Tom Cruise.

Adesso è la volta di Charlize Theron e Uma Thurman, impegnate tra Cinecittà, Roma e il litorale del Lazio per le riprese della serie televisiva "The Old Guard 2"

Le due attrici sono state avvistate a Fiumicino, Frascati, Fregene e a Roma. Nel cast della serie, oltre a Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor c'è anche Luca Marinelli.

