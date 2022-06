Cameron Diaz torna al cinema

Cameron Diaz ha deciso di tornare a recitare, dopo essersi ritirata dalle scene 8 anni fa.

L'attrice, molto amata per il suo ruolo nel film "Tutti pazzi per Mary", interpreterà il film "Back in Action". A rivelare la notizia su Twitter è stato l'altro protagonista della pellicola, l'attore Jamie Foxx. Jamie e Cameron avevano recitato insieme anche in "Ogni maledetta domenica - Any Given Sunday" e "Annie - La felicità è contagiosa".

Cameron Diaz ha poi confermato la notizia con una Instagram story: “Jamie Foxx, solo tu potevi farmi tornare in azione!!! Non vedo l'ora, sarà un vero spasso!”.

Regista del film sarà Seth Gordon, che aveva già girato "Come ammazzare il capo... e vivere felici". Cameron Diaz si era ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Nel 2015 aveva sposato il musicista Benji Madden (Good Charlotte), da cui ha avuto, nel 2019, da madre surrogata, la figlia Raddix Madden.

(foto Getty Images)