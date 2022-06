Tom Cruise avrebbe potuto non essere Top Gun!

Si sa, Pete 'Maverick' Mitchell ha reso Tom Cruise una star planetaria, tanto che nel 1986, anno dell'uscita e del successo di "Top Gun", l'attore si aggiudicò la Walk of Fame. Eppure, quel ruolo poteva toccare anche ad altri dieci colleghi. Tanti furono contattati da Tony Scott, almeno secondo Allociné, società anonima francese che fornisce servizi e informazioni online sul cinema.

A essere stati presi in considerazioni erano stati John Travolta e Patrick Swayze, che quell'anno recitò in "Dirty Dancing", accanto a Jennifer Grey. E fece comunque storia.

Nella lista di candidati c'è Charlie Sheen, che non venne scritturato perché troppo giovane. L'attore di "Platoon" aveva solo 21 anni, ma si prese la rivincita quando fu il re della successiva parodia di "Top Gun", "Hot Shots" (un successone da sequel quasi immediato).

Sarebbe stato preso in considerazione anche il fratello di Sheen, Emilio Estevez, che però non fu scelto.

Michael J. Fox, molto richiesto negli anni Ottanta, era già impegnato come lupo mannaro in "Voglia di vincere" e nella serie "Casa Keaton".

Molto popolari in quel periodo anche Matthew Broderick (basti pensare a "War Games", "Per fortuna c'è un ladro in famiglia", "Ladyhawke") e Matthew Modine, che molto prima di entrare nel cast di "Stranger Things", si era fatto conoscere con il drammatico "Birdy", vincitore, nel 1985, del Grand Prix a Cannes.

L'elenco prosegue con Rob Lowe, che però soffiò la scena a Tom Cruise in "I ragazzi della 56ª strada".

Scott Baio, noto per le serie tv "Happy Days" e "Babysitter", aveva rifiutato.

Nicolas Cage, invece, si stava già preparando per il suo ruolo in "Peggy Sue si è sposata".

Il migliore però per interpretare Maverick, secondo Scott, era senz' altro Tom Cruise, che proprio in questi giorni assapora il più grande successo di pubblico della sua carriera con l'incasso miliardario per "Top Gun Maverick". Un regalo di compleanno, il 3 luglio spegnerà 60 candeline, che di certo, tante altre star farebbero carte false per assicurarsi, ma che Cruise, non si sta ancora godendo. La star hollywoodiana, infatti è al lavoro, mentre "Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1" è al montaggio e post-produzione, lo vedremo nell'estate 2023, è già sul set della Parte 2, collocata nel 2024.

(Foto Getty Images)