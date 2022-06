Sylvester Stallone: ecco com'è adesso la figlia Sistine

Sylvester Stallone ha augurato buon compleanno su Instagram alla 24enne figlia Sistine con una serie di bellissime foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone)

"Un compleanno davvero felice per la nostra straordinaria Sistine", ha scritto Stallone "Ogni giorno con te è come Natale. Il regalo più grande".

Sistine è sorella di Sophia Rose, di 25 anni, e Scarlet, di 20. Tutte figlie nate dal matrimonio di Sylvester Stallone con la modella Jennifer Flavin.

La storia d'amore di Stallone per la Flavin è un po' particolare: i due si conoscono in un ristorante a Beverly Hills e danno il via a una relazione che durerà sei anni. Poi Stallone, nel 1994, la lascia inviandole per corriere FedEx una lunga lettera. L'anno successivo la coppia è di nuovo insieme e si sposa addirittura nel 1997. Tuttora Sylvester e Jennifer vivono insieme.

Stallone era già stato sposato con Brigitte Nielsen (dal 1985 al 1987) e con Sacha Czack, da cui ha avuto due figli: Sage, morto nel 2012 a 36 anni per una malattia cardiaca e Seargeoh, di 43 anni.

(foto Getty Images)