Pierce Brosnan: il video con il figlio Paris

Dall'alto dello status di divo cinematografico, Pierce Brosnan si è fatto convincere dall'ultimo dei suoi 5 figli a usare la sua popolarità a fin di bene: diventare un testimonial dell'ambiente.

Ne è nato uno spot che mette in guardia contro l'uso indiscriminato della plastica. Lo slogan è rubato a quello dei diamanti: anche la plastica è 'per sempre'. Insieme al 21enne Paris, l'ex 007 recita: "La plastica, a base di combustibili fossili, contribuisce a tutte le problematiche ambientali". La spiegazione: "Non sono biodegradabili, il futuro sono le plastiche biodegradabili: ottenute da mais e canapa".

Padre e figlio continuano: "Lo sapevate che respiriamo fino a 7mila microplastiche ogni giorno? O che il 90% dell'acqua in bottiglia contiene particelle di plastica?". Lo spot è realizzato in associazione con la Convenzione di Basilea, Rotterdam e Stoccolma: tre accordi ambientali gestiti dall'Onu, finalizzati a proteggerci da sostanze chimiche pericolose e dai rifiuti tossici.

(Foto Getty Images)