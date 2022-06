Al Pacino: il mio successore? Timothée Chalamet

Al Pacino sembra non avere dubbi: tra le giovani leve del cinema, l'attore vedrebbe bene come suo erede Timothée Chalamet.

Al Pacino ne ha parlato a proposito del celebre film "Heat", che aveva interpretato con Robert De Niro. La pellicola diretta da Michael Mann narrava la storia del bandito Neil (De Niro) e del poliziotto Vincent (Pacino). I due personaggi, che si conoscono bene a vicenda, danno il via a una sfida mozzafiato.

Uscito nel 1995, il film è stato adesso celebrato durante il Tribeca Film Festival 2022. E, poiché in agosto arriverà nelle librerie "Heat 2", il romanzo di Michael Mann che racconta il seguito della storia, è stato chiesto ad Al Pacino chi vedrebbe adesso nel ruolo che fu suo.

L'attore non ha avuto dubbi: “Timothée Chalamet. E' un attore meraviglioso. Un aspetto grandioso“.

Timothée Chalamet, 27 anni, ha già interpretato film come "Interstellar" di Christopher Nolan, "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, "Lady Bird" di Greta Gerwig, "Un giorno di pioggia a New York"di Woody Allen, "Piccole donne" di Greta Gerwig, "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun" di Wes Anderson, "Dune" di Denis Villeneuve.

(Foto Getty Images)