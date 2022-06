Keanu Reeves a Bologna sorpreso da un fan

Sta facendo il giro del web l'immagine di Keanu Reeves immortalato da un suo fan, in centro a Bologna. Il ragazzo si chiama Ben, ha 20 anni e, oltre ad essere riuscito a portarsi a casa un selfie col protagonista di "Matrix", ha anche scambiato qualche battuta con l'attore.

"Oggi non avevo nemmeno voglia di uscire, ma dovevo perché mi servivano alcuni documenti" ha raccontato il ragazzo. "Gli ho chiesto come stesse e se Bologna fosse di suo gradimento: ha risposto di sì" ha aggiunto. L’incontro, lunedì 20 giugno. In effetti, il giorno prima l'attore si trovava a Londra: evidentemente ha deciso di trascorrere qualche giorno in Europa. Quando Ben lo ha visto, l'interprete di Neo si trovava con tre amici. “Sinceramente mi sembrava stanco, ma d'altronde con quel caldo... anzi, è stato gentilissimo a fermarsi per un selfie con uno sconosciuto”. Ben non è stato l'unico fortunato a incontrarlo: sui social sono spuntati altri selfie di fan, con Keanu che si è prestato a posare per qualche foto coi suoi ammiratori italiani.

(Foto Getty Images)