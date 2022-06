George Clooney: ecco quanto pagò Villa Oleandra. E quante vale adesso

George Clooney ormai da 20 anni ha casa a villa Oleandra, sulle rive del lago di Como. La star americana rimase folgorata dalla costruzione liberty del XVIII secolo: vi trascorre molto tempo, con moglie e figli, ed è diventato cittadino onorario di Laglio, la località dove si trova la magione. L'affare si concluse a 10 milioni di euro, e l'attore ha poi investito in migliorie.

Dalla magione sono passate numerose celebrità e sono diventate leggendarie le feste ospitate. Dopo l'iniziale diffidenza, dovuta al clamore mediatico, i residenti hanno accolto Clooney come uno di loro, apprezzando le ricadute economiche legate alla sua presenza.

Del resto, George ha ricambiato: oltre ad avere sempre avuto parole di elogio per il territorio, si è speso in prima persona dopo l'alluvione della scorsa estate. Risultato: villa Oleandra, grazie ai lavori di ristrutturazione (Clooney ha acquistato anche la vicina villa Margherita) e alla presenza di illustri ospiti, oggi ha visto decuplicare il proprio valore in due decenni.

