La foto di Ryan Gosling che ha lasciato tutti a bocca aperta

Ryan Gosling è tra gli attori più talentuosi della sua generazione. Eclettico, intenso, elegante, ha interpretato film come "Crazy, Stupid, Love", "Drive" di Nicolas Winding Refn, "Le idi di marzo" di George Clooney, "Come un tuono", il film Oscar "La La Land" di Damien Chazell e "Blade Runner 2049".

Adesso, ha sorpreso tutti i fan con la prima foto dal set del film "Barbie", dedicato alla celebre bambola. Gosling interpreta il fidanzato storico di Barbie, Ken.

Biondo platino e fondali rosa caramella, la foto pubblicata su Instagram ha fatto il pieno di commenti scioccati.

Poco si sa del film. Barbie è Margot Robbie e pare che per questa parte fosse stata presa in considerazione anche Lady Gaga. Diretto da Greta Gerwig ("Lady Bird", "Piccole donne") il film dovrebbe raccontare di una bambola ribelle, cacciata dal mondo perfetto di Barbieland e in viaggio nel mondo reale, dove cambierà per sempre.

(Foto Getty Images)