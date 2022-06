La figlia di Ron Howard ha confessato: non ha mai visto Happy Days

La serie televisiva "Happy Days", andata in onda dal 1974 al 1984 per ben 11 stagioni, è tra le più celebri di sempre e sono davvero poche le persone nel mondo che non l'hanno mai vista, Ebbene, a sorpresa, tra loro c'è anche la figlia di uno dei protagonisti principali, Bryce Dallas Howard, figlia del famoso attore e regista Ron Howard.

Ron Howard (che nel corso del tempo ha diretto film come "Cuori ribelli" con Tom Cruise e Nicole Kidman, "Apollo 13" con Tom Hanks, "A Beautiful Mind" con Russell Crowe, "Il codice da Vinci", "Rush") in "Happy Days" aveva il ruolo del bravo studente Richie Cunningham. Al suo fianco recitava Henry Winkler nei panni di Fonzie. E Winkler è stato anche il padrino di Bryce Dallas. Che, però, non ha mai visto la serie in questione. Niente di niente. Neanche una puntata.

Bryce, che ha seguito le orme paterne ed è un'attrice affermata ("The Village" di M. Night Shyamalan, "Spider-Man 3" di Sam Raimi, "The Twilight Saga: Eclipse", "Hereafter" di Clint Eastwood (2010), la saga di "Jurassic World") lo aveva confessato durante un'intervista con Jay Leno. Il presentatore le aveva allora regalato il cofanetto con tutte le puntate della serie.

Era il 2004. Adesso, nel corso dello show "The View", è stato chiesto alla Howard se finalmente avesse visto qualche puntata di "Happy Days". E Bryce ha confessato candidamente che ancora non ne aveva vista nessuna.

Bryce è però molto fiera di papà Ron. Nel 2020 ha dichiarato al sito The Daily Beast: "È un privilegio straordinario essere figlio di qualcuno che lavora in un settore a cui sei interessato e in cui alla fine lavori... Ma non c'è stato privilegio più grande del fatto che mio padre mi abbia sostenuto, mi abbia dato potere e mi abbia mostrato rispetto, un vero rispetto fin dal primo giorno". E anche, durante lo show della CBS News Sunday Morning: "Mi sento davvero privilegiata per aver beneficiato di avere un grande papà, sapete?”.

Bryce lo ha ribadito negli auguri social per il compleanno di papà Ron: "È il compleanno di @realronhoward!! Papà, sei un uomo di così grande saggezza e generosità — mi sento la figlia più fortunata del mondo ad averti come padre. Buon compleanno!! Ti voglio tanto bene”.

