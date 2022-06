Raffaella Carrà: a Roma una piazza con il suo nome

Dopo Madrid, anche Roma potrebbe intitolare una piazza a Raffaella Carrà: la notizia è arrivata all’indomani del Pride di sabato 11 giugno.

Madrid inaugura piazza Raffaella Carrà il 6 luglio durante le celebrazioni del Pride #raffaellacarrà https://t.co/8UrEgx6aJe — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) June 11, 2022

L’evento quest’anno è stato dedicato proprio a Raffa. Vladimir Luxuria ha espressamente chiesto al sindaco capitolino: “Se lo fa la Spagna, perché non l’Italia?“. Gualtieri ha risposto: “Ci stiamo pensando.” Luxuria ha aggiunto: “Sarebbe bello avere una risposta entro il 18 giugno, anniversario della sua nascita.” L’assessore alla Cultura Miguel Gotor, presidente della commissione di Toponomastica ha dichiarato: “Se e quando arriverà l’istanza, sarà certamente valutata dalla commissione”.

C’è da tenere in considerazione che, teoricamente, l’istanza può essere inoltrata soltanto dopo 10 anni dalla scomparsa, affinchè si eviti di prendere decisioni dettate solo dalle emozioni. Ma il comune di Roma ha già fatto sapere che questa norma non contempla il caso di Raffaella Carrà. A Madrid, intanto, il 6 luglio quella che oggi si chiama Plaza del Olivo si trasformerà in Plaza Raffaella Carrà. Già lo scorso anno la giunta comunale madrilena approvò la proposta, nella data stessa della morte della showgirl.

(Foto Getty Images)