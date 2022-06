Tom Cruise è di nuovo single

È arrivata al capolinea la storia tra Tom Cruise e Hayley Atwell.

In verità non è la prima volta che i due si lasciano. I due attori si erano conosciuti e innamorati nel 2020 sul set del nuovo "Mission: Impossible 7", ma a settembre dell’anno scorso si erano detti addio, per poi riprovare a stare insieme. Ora la nuova rottura, e secondo i bene informati, pare sia definitiva.

A dare la notizia è il tabloid The Sun che ha citato una fonte anonima. "Il rapporto tra il divo americano e l'attrice britannica con cittadinanza statunitense era assolutamente autentico, si legge, ma quello che funzionava a porte chiuse non ha funzionato così bene quando è stato reso pubblico, e il clamore intorno a loro come coppia è esploso di nuovo e così hanno deciso che forse è meglio essere solo buoni amici".

All'origine di tutto dunque pare ci sia la troppa esposizione mediatica, in particolare della star di Top Gun. Del resto, essere la compagna di uno dei più amati sex symbol del cinem, significa anche accettare di stare al centro dell'attenzione dei media internazionali. E così il divo a 62 anni è di nuovo single, dopo tre divorzi: il primo da Mimi Rogers nel 1990, il secondo da Nicole Kidman nel 2001 e da ultimo nel 2012 quello da Katie Holmes, madre di sua figlia Suri. Una rottura quest'ultima molto turbolenta, La bella Hayley era stata la prima donna a riportare il sorriso sulle labbra di Tom. La magia tra loro è davvero finita?

