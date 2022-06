Johnny Depp a processo. Di nuovo

E’ il 2017, si sta girando “City of Lies – L’ora della verità”, film che cercava di raccontare i perché nascosti nelle morti di Tupac e Notorious BIG. Protagonisti Forrest Whitaker e Johnny Depp. Ok, avete già capito dove stiamo per andare a parare: una nuova denuncia per l’attore. Depp (non Whitaker), appena uscito vincitore dal processo-show che lo ha visto contrapposto alla ex moglie Amber Heard.



Stavolta la denuncia è per aggressione: a presentarla è stato l’allora location manager, Gregg “Rocky” Brooks, che sostiene di essere stato preso a pugni dalla star di “Pirati dei Caraibi”. Secondo la sua ricostruzione a scatenare la furia di) Johnny fu la notizia che delle riprese notturne programmate sarebbero saltate per via di un mancato permesso dell’amministrazione della metropoli californiana.



Da quel momento il caos, con Depp che insulta Brooks, poi colpito con almeno due pugni davanti alla troupe e finita solo per l’intervento delle guardie del corpo dell’attore che hanno portato via il loro assistito.

Secondo Brooks l’attore era ubriaco mentre Depp da parte sua sostiene che ha colpito l’uomo solo dopo essere stato fisicamente aggredito. Insomma, si stratta di legittima difesa.



La produttrice del film, Miriam Segal, avrebbe immediatamente chiesto a Brooks di firmare un documento che lo impegnava a non citare in giudizio la casa di produzione ma questi si è rifiutato, presentando poi una regolare denuncia nel 2018. Brooks sarebbe poi stato licenziato proprio per essersi rifiutato di firmare quel documento.

Insieme all’attore, Brooks ha citato in giudizio Segal, il regista Brad Furman, la Good Film Productions e la società di produzione di Johnny Depp, Infinitum.

